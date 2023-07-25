Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibini uyarmış

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini ‘yüksek faiz’e ilişkin uyardığını yazdı. Erdoğan, ‘dikkatli olmalarını’ söylemiş.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

Erdoğan, 14 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın atacağı adımlarını kabullendiğini söylemişti. Ama MB’nin faiz adımları dahil atılan adımlar, beklentilerin gerisinde kaldı. Bu durum soru işaretlerini artırırken, Erdoğan’ın da ‘kabul’den uyarılara hızla geçtiği yazılıyor.

‘Dikkatli olmalarını’ söylemiş

Sabah yazarı Müderrisoğlu, Erdoğan’ın Şimşek ve Merkez Bankası ekibini yüksek faize ilişkin uyardığını yazdı. Müderrisoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

*Gelinen aşamada… Biraz daha sabır istendiğini kabul etmekle birlikte, ‘Ekonomide ciddi bir iletişim stratejisine’ ihtiyaç duyulduğunu hatırlatma görevimiz bulunuyor. Hızlı toplantılar, twitter paylaşımları, Para Politikası Kurulu metinleri bir yere kadar idare ediyor.

*Oysa… Piyasa profesyonelleri de sade vatandaş da kendi önceliklerine göre mesaj/ tedbir/netice bekliyor. Üstelik bütün bu olup bitenlerin yanı sıra, ileride atılabilecek adımların parlamentoya taşınması yani milletvekilleri ve AK Parti yönetiminin de aydınlatılması zarureti doğuyor.

*Ve mutlaka Sn. Cumhurbaşkanımızın genel yaklaşımı ve duyarlılığının ön planda tutulması da bütün bu denklemin asli noktasına işaret ediyor.

*Şimdilik söyleyebileceğimiz şu ki… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, ‘yüksek faize ilişkin’ dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!