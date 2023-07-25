‘Boğaziçi kayyımı’ yargıyı takmıyor: Mezunlara giriş yasağı aynen devam

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ yönetimi, mahkeme kararlarına rağmen kartını iptal ettiği mezunların kartını yeniden iptal ediyor.

Mezun kartı, mezunların okula girmesini sağlayan bir kart.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

‘Kayyım rektör’ yönetimi geçen yıl 4-5-6 Temmuz’da mezuniyet öncesi olası protestoların önüne geçmek için toplu töreni iptal etmiş, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek tehdit etmişti. 4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti. Alternatif mezuniyet düzenleyen öğrencilerse, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’yse mezun kartlarını iptal etmeye devam etti. Temmuzdan sonraki iptaller için genelde herhangi bir tebliğ yollanmıyor ve gerekçe gösterilmiyor. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor. Yönetim, sadece ‘soranlara’ gerekçe veriyor ama bunu da geç söylüyor.

9 Mart 2023’e kadar 138 mezunun kartı iptal edilerek okula girişi yasaklandı.

Mahkemelerden kart iptaline ‘dur’

Yönetim, kartları iptal etmeye ve mezunların okula girişini yasaklamaya devam ediyor. Mezunlarsa giriş yasaklarını mahkemeye taşıyor. Bazı mezunların davalarında, giriş yasaklarının kaldırılmasına yönelik kararlar çıkmaya başladı.

Bu mezunlardan biri de 1973 mezunu Semih Bilgin.

Bilgin 13 Mart’ta okulun mezunlar ofisinden ‘eylemlerde bulunulduğu’ gerekçesiyle kartının süresiz iptal edildiği belirtilen bir e-posta almış ama başka detay belirtilmemişti.

Bilgin, giriş yasağını mahkemeye taşımış ve haziranda kart iptalinin sonlandırılmasına yönelik karar çıkmıştı. Böylelikle Bilgin’in kartı yeniden aktifleştirildi ve kendisi yeniden okula girebildi.

Mahkeme kararına rağmen yine iptal edildi

Ancak Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararının üzerinden bir ay bile geçmeden Bilgin’in kartı yeniden iptal etti.

Buna gerekçe olarak Bilgin’in 14 ve 18 Temmuz tarihlerindeki akademisyenlerin protestosuna katılması gösterildi yani iki iptalin de gerekçesi aynı.

Ayrıca, Diken’e konuşan Bilgin 18 Temmuz’daki protestoya katılmadığını dile getiriyor.

Bilgin’e gönderilen tebliğde okula sadece ‘üçüncü kişilere uygulanan protokolle’ girebileceği belirtildi. Bunun nasıl olacağıysa açıklanmadı.

Bugün Bilgin haricinde de çok sayıda mezunun daha kartı iptal edildi.

Hukuksuz bulunmuştu

Kart iptalinin hukuksuz bulunduğu davada mahkeme heyeti şunları dile getirmişti:

*Boğaziçi Üniversitesi, tüm mezunlara mezun kartı verilmesi konusunda istikrarlı bir uygulama oluşturmuş ancak bu kartın düzenlenmesi, askıya alınması veya süresiz iptal edilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

*Davalı, savunmasında kart iptalinin bir hak ve özgürlük kısıtlaması olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirse de tüm mezunlara verilen kartın süresiz olarak iptal edilmesinin eşitlik ilkesi doğrultusunda doğuracağı sonuçlar göz önünde bulundurulmalı.

*Kart iptalinin öngörülebilir bir düzenleme olmaksızın süresiz iptal edilmesi hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesine aykırı olduğundan söz konusu iptal işlemi hukuka uygun değil. Ayrıca, söz konusu işlem telafisi güç zararlar oluşturabilir. Bu nedenler doğrultusunda itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.