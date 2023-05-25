Akşam Postası / 25 Mayıs 2023

HDP, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edecek
HDP ve Yeşil Sol Parti, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.
Ekonomist Şatıroğlu’na göre bu hükümetle istikamet Lübnan
Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomi ve siyasetteki dengelere bakarak AKP iktidarının sürmesi halinde ‘istikametin Lübnan olduğunu’ söyledi.
Merkez Bankası rezervi üçüncü defa ‘Albayrak sınırı’nda
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Yurt dışı portföy yatırımları rekor seviyede
Uğur: Kılıçdaroğlu’nda sinir bozucu bir sakinlik vardı
Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, Babala TV’deki ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun performansını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nda ‘sinir bozucu bir sakinlik’ olduğunu söyledi.
KONDA’nın ikinci tur anketi: Erdoğan önde
KONDA Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini açıkladı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor.
Soylu kendisini protesto edenlere sataştı: Oh, ohh!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği İstanbul Gazi Mahallesi’nde protesto edildi. Polisin Soylu’ya tepki gösteren yurttaşları gözaltına aldığı bildirildi.
Sinan Oğan’a TRT’nin kapısı Erdoğan’ı destekleyince açıldı
İkinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, TRT’de bir programa çağrıldı. Oğan daha önce kendisine yer vermediği için TRT’yi protesto etmişti.