KONDA’nın ikinci tur anketi: Erdoğan önde

KONDA Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini açıkladı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor.

Fotoğraf: AA

KONDA’nın anketine göre adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

Erdoğan: Yüzde 47

Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2

Kararsız: Yüzde 8,2

Oy kullanmaz: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuçsa şöyle;

Erdoğan: Yüzde 52,7

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

Araştırma yöntemi

KONDA’nın anketi, 20-21 Mayıs’ta 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. 24 mahalledeki anketlerde yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Araştırma kapsamında gidilen iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak belirtildi.

Görsel: KONDA

Notlar

KONDA, bulgularını değiştirebilecek ve 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği şöyle not etti:

Birincisi, 20-21 Mayıs’ta seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

İkincisi, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci tur oylamasının ardından ata ittifakının dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin ikinci tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları.

Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, ikinci tura giden seçimde katılım oranı olacak.

İlk turda tutturamamıştı

KONDA ilk tura ilişkin anketinde hata payının çok üstünde bir yanılma göstermişti. O ankette şu sonuçlar çıkmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

AKP’lilerin anketi

Diken, 20 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP’nin yaptırdığı ilk anketi gündeme getirmişti. AKP’lilerin anketine göre ikinci turda Erdoğan yüzde 53 civarında oy alıyor. Erdoğan ilk tur öncesi katıldığı bir programda çoğu muhalefeti önde gösteren anketlere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Meydanlar zaten konuşuyor. Ben meydanların diline inanırım. Anketlere filan inanmam.”