Bu da AKP’nin anketi: Erdoğan yüzde 53 civarında

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ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AKP’nin yaptırdığı ilk anket ortaya çıktı. AKP’lilerin aktardığına göre ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 53 civarında oy alıyor.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Diken’e bilgi veren AKP’liler, partide yapılan son toplantıda Erdoğan’ın “Yerel seçimlere hazırlık adına fark için yüklenin” talimatı verdiğini aktardı.

Kaynakların aktardığına göre AKP ikinci turda özellikle 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakının kazandığı büyükşehirlerde (İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi) yarışı önde kapatmayı hedefliyor. Böylece yaklaşan yerel seçimler için motivasyon yaratılmak isteniyor.

Erdoğan’ın Twitter profil fotoğrafı slogansız biçimde yollara asılırken, iktidar kendilerine yüksek oy çıkan bölgelerde sandığa gitmeyenleri sandığa götürmeyi de hedefliyor.

Erdoğan ilk tur öncesi katıldığı bir programda çoğu muhalefeti önde gösteren anketlere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Meydanlar zaten konuşuyor. Ben meydanların diline inanırım. Anketlere filan inanmam.”

Anketlerin çoğu 14 Mayıs seçim sonuçlarını doğru tahmin edememişti.