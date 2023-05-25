Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası (MB), faiz oranını değişikliğe gitmeyerek yüzde 8,5’te sabit bıraktı.

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Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen giriştiği 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü kasımda tamamlamış, aralık ve ocaktaki toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9’da sabit tutmuştu.

Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesi beklentisi ortaya çıkmıştı.

MB, şubatta faizi 50 baz puan daha indirerek yüzde 8,5’e çekmişti. Para Piyasası Kurulu, bu düzeyin deprem sonrası toplarlanma ortamı için yeterli olacağını savunarak oranı mart ve nisanda ay sabit tutmuştu.

MB, faizi bu ay da yüzde 8,5’te sabit tuttu.

MB’nin kararında “Deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte, orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı belirginleşmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kararda ayrıca şunlar dendi:

*Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler devam etmekle birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilmektedir.