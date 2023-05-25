Sinan Oğan’dan sitem dolu paylaşım: Çoğu şeyi içime atıyorum

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasından sonra gelen eleştirilere hüzünlü bir fon müziği eşliğinde okuduğu sitemli mesajıyla yanıt verdi.

Sinan Oğan. (AA)

14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın vaadi ‘cehennemin kapılarını kapatmaktı’, birçok kişi de ikinci turda millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini umuyordu. Ama desteğini pazarlık unsuru haline getiren Oğan, görüşmeler sonucu en sonunda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu sebeple de muhalif seçmen tarafından topa tutuldu, ‘cehenneme odun taşımakla’ suçlandı. Ata ittifakının en güçlü aktörü Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’sa Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyi tercih etmiş, ikili bunu bir protokolle resmiyete dökmüştü.

Oğan, eleştirilere sessiz kalsa da Instagram hesabından paylaştığı story’de ‘üstü kapalı’ yanıtlar vermeye çalıştı.

Son olarak kendi fotoğrafı üzerine hüzünlü bir fon müziği eşliğinde paylaştığı story’de şu ifadeler yer aldı:

“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”