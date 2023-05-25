Merkez Bankası rezervi üçüncü defa ‘Albayrak sınırı’nda

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezerv eksiye düştü. Swap hariç net rezervse eksi 60,3 milyar dolarla ‘Albayrak sınırı’na geldi.

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Merkez Bankası (MB) TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Bu da ciddi rezerv kayıplarına yol açıyor. Ekonomi yönetimine duyulan güvensizlik nedeniyle seçim döneminde döviz talebinin iyice artmasıyla kayıplar daha da büyüdü.

MB verilerine göre 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. İki haftada rezervler 12,5 milyar dolar eridi. MB’nin rezervleri son iki ayda 25 milyar dolar düştü.

BloombergHT’nin aktardığına göre net rezervlerdeyse tarihi düşük seviye kaydedildi. 19 Mayıs haftasında MB’nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolara geldi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

Net rezerv, brüt rezervden toplam döviz yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Albayrak sınırı

Swap hariç net rezervlerde de kritik seviye görüldü. Buna göre swap hariç net rezervler 19 Mayıs haftasında eksi 60,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 57,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine bakanlığından ayrılmış, ikincisindeyse kur korumalı (KKM) mevduat açıklanmıştı.