Ekonomist Şatıroğlu’na göre bu hükümetle istikamet Lübnan

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomi ve siyasetteki dengelere bakarak AKP iktidarının sürmesi halinde ‘istikametin Lübnan olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA

AKP’nin politikaları sonrası Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcının gözü 14 Mayıs seçimlerindeydi. Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyordu.

‘Türkiye modeli’ denen politikalar nedeniyle hemen hemen bütün göstergeler en kötü seviyelerinde.

Öyle ki son açıklanan verilere göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası’nın (MB) net rezerviyse 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezerv eksiye düştü. Swap hariç net rezervse eksi 60,3 milyar dolarla ‘Albayrak sınırı’na geldi.

Türkiye’nin iflas riski primi artmaya devam ederken, MB’nin artışı önlemek için bankalardan dolar tahvili (eurobond) almalarını istediği bildiriliyor.

Seçimlerin ilk turu sonrası Meclis tablosunun AKP lehine oluştuğu görülüyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

‘Böyle ortamda kriz bitmez’

Şatıroğlu da Twitter’dan bir ülkenin ‘aptallık’ sonucu krize girdiği durumda, geriye Uluslararası Para Fonu’na (IMF) gidip ‘dilenme seçeneği’ kalacağını söyledi.

Şatıroğlu, şunları yazdı:

*Bunun için uygun bir dilenci bulunur ve IMF’nin istediği şekilde başvuru yapılır. Yalnız bu yetmez. IMF dilenciye şartlarını verir. “Bu şartları yerine getir ben de para vereyim” der. Dilenci kabul ederse IMF paranın birazını verir ve sonra dedikleri yapılıyor mu diye kontrol eder. IMF’nin şartlarının ağır bir bedeli olur. Bunları ödemek isteyene IMF para vermez, “Allah versin” der.

*Lübnan’da bunlar yaşanmıştır. Aptallık ve hırsızlık yüzünden para bitmiş ve IMF’ye gidilmiştir. Ancak IMF’nin şartlarını yerine getirmek yememiştir. O yüzden de IMF Lübnan’a “Allah versin” demiştir. Böyle ortamda kriz bitmez. Dibe vurulmaz, düşmeye devam edilir.

‘Batıran sadece daha fazla batmayı önleyebilir’

*IMF’nin ağır şartları kabul edilir ve bedeli de ödenirse bir kısım yabancı yatırımcı “Ben bunlara güvenmesem de IMF güveniyorsa ben de bir risk alabilirim” der ve yatırım yapar. Bu durumda krizde dibe vurulmuş olur. Lakin bu da düzelme olacak anlamına gelmez.

*Daha kötüye gitme durmuş olur. Ondan sonra piyasalara güven vermek hükümetin işidir. Burada da “Bir insanın güveni bir defa kaybedilir” prensibi geçerlidir. Batıran kimse çıkartan o olamaz. Batıran sadece daha fazla batmayı önleyebilir.

Şatıroğlu, bir takipçisinin AKP iktidarını kast ederek “Hocam bunlar IMF istemez, çünkü bildiklerini okudukları için denetim ters olur” yorumunaysa “O yüzden bunlarla istikamet Lübnan diyorum” cevabını verdi.