Bloomberg: MB, CDS artışını önlemek için bankalardan dolar tahvili almalarını istedi

ABD merkezli Bloomberg haber ajansının aktardığına göre Merkez Bankası (MB), kredi temerrüt takasındaki (CDS) artışı önlemek için bankalardan dolar tahvili almalarını istedi.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Türkiye’nin CDS primleri seçim öncesi, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti. Ancak seçim sonuçlarının ardından risk primi ilk iş gününden itibaren artışa geçmişti.

Bloomberg’in haberine göre MB yetkilileri, bankaları arayarak ikincil piyasalarda birden fazla vadeye sahip dolar tahvillerini satın almalarını istedi. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre amaç kredi temerrüt takasındaki (CDS) artışı önlemek.

BDDK açıklama yayınladı, Nebati alıntıladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir açıklama yayınlayarak ‘bankalar hakkında beyan edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını’ kaydetti. BDDK kast edilen açıklamanın ne olduğunu yazmadı.

Twitter’dan açıklamayı alıntılayan Nebati, ‘birilerinin hastalıklı bir ruh haliyle Türkiye’yi aşağı çekmeye çalıştığını’ iddia etti.