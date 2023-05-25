İmamoğlu: Terörist suçlaması inanılmaz etkili olmuş

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, cumhur ittifakının kendileri hakkında yürüttüğü ‘teröristlerle ortaklık kampanyasının bu kadar etkili olacağını düşünmediğini’ söyledi.

Ekrem İmamoğlu. (Habertürk TV)

İmamoğlu, Habertürk’te Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Başta cumhurbaşkanı adayımız sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bana Mansur Bey’e, Meral Hanım’a diğerlerine ağza alınmayacak şekilde terörist yakıştırmasıyla ve kanallardan aktörlerinden bilinçli üsluplarla karalama lekeleme düzlemine geçti mesele. Birinci turda bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Bunu ilk kez yapmıyorlar. İstanbul belediye seçimlerinde yaptılar. Hakkımızda Sisi benzetmesinden tutun etnik kökene kadar. Karadeniz’in 1900’lü yıllarına dönerek bir ilişkilendirme.

*İlk turda bu etkili oldu. Açıkçası yine her şeye rağmen ortada bir sonuç var. Örneğin “Ama montaj ama şu ama bu” diye, Allah’ın sopası yok işte, seni konuşturuyor. Bir montaj olduğunu itiraf ettiği meseleyi biz seçimden önce ‘zaten bu uydurma’ deyip geçtik. Yalan olduğunu kendi söyledi sayın cumhurbaşkanı. Ben size desem ki, “Bizim elimizde öyle montaj da değil kendi sözleri, ama terör örgütü ama İmralı ile ilgili, şunu yayınlayın da üzerinizde konuşalım” desem.

‘Ortada bir zafer yok, kazanan yok’

*Yayınlayamazsınız, peş peşe montaj diye. Bu bildiğiniz trol montaj. Bunu Cumhurbaşkanı meydanlarda gezdiriyorsa bu ayıp bir şey. Bu kadar ciddiye alınacağını düşünmedik. O bakımdan önemsemedik.

*Bakın aslında kıyamet kopacak bir durum yok. Ortada bir zafer yok, kazanan yok. CHP’nin oyu arttı, AK Parti’nin oyu düştü. Neye göre düştü, oyun artmasına rağmen düştü. Şunu söylemeye getiriyorum, bu seçimin siyasi parti olarak kaybedeni olarak AK Parti.

‘İnanılmaz etkili olmuş’

*Bu bizi mutlu eden bir tablo anlamında söylemiyorum, sadece tespit yapıyorum. Bütün bunlara rağmen. İlk saha gözlemimiz şu oldu. Bir odak çalışma yaptırdım. Baktım ki, inanılmaz etkili olmuş; “Terör örgütü aşağıya, terör örgütü yukarıya…” İnanılmaz etkili olmuş. Utanıyoruz. Yalanın karşısına biz gerçeği koyduğumuzda iş yeter diye düşünüyoruz.

*Kararsız seçmen ya da AK Parti’ye oy vermiş seçmen. Oradaki insanlara biz erişemedik. Bu yalanı, iftirayı belki o kadar anlatamadık. İkinci tura girdik. Cevap vermeye başladık. Çok özür diliyorum, birbirimizi tanıyoruz, durup dururken koltuk mücadelesi üzerinden terörist dersem siz ne yaparsınız? Dozajı artırdık. O an itibariyle iftira değil ama gerçekleri önlerine koymaya başladık.

‘Bayrampaşa’daki vatandaşa kızmıyorum’

*Bayrampaşa’daki vatandaşa kızmıyorum ki? Ben pazarlara tek başına gidiyorum. Yanımda bir iki görevlim var. Sadece siyasi olarak ilçe başkanını alıyorum yanıma. Pazara girdiğim andan itibaren vatandaşla diyaloğum şöyle: “Gününüz bereketli olsun, hayırlı işler, Allah gününüzü bereketli sağlasın, sofranıza bereket olsun” bu kadar.

*Girdik, pazarcı bize “PKK’lı dışarı, içeri girme” dedi. Sabırla dinledim beş-altı dakika. Yaşı başı gitmiş. O aldatılmış bir insan. Kim aldattı onu? Başta sayın cumhurbaşkanı. Beynini kilitledi, kalbine mühür vurdu. Ekrem İmamoğlu’nu terör üyesi görüyor. Ekrem İmamoğlu onun torununa hizmet edecek. Kızı varsa ona ‘anne kart’ verecek, İstanbul’u gezmesini sağlayacak. Daha iyi seyahat etmesi için metrolar yapacak. Çok ağır ifadelerde bulunduğu için hakkında davacıyım.