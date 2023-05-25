Erdoğan hakkında montaj nedeniyle suç duyurusunda bulunan yurttaşa ev hapsi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında montajlı video paylaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan bir yurttaş apar topar gözaltına alındı.

Oktay Avcu. (Twitter)

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık gösteriyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da milyonlara izletiliyordu.

İktidar kanadından gelen kimi açıklamalarda bunların montaj olmadığı da savunulurken, Erdoğan’dan son olarak TRT’de katıldığı bir programda videoların konusu açılınca “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” itirafı gelmişti.

CHP bu nedenle Erdoğan’a bir milyon liralık montaj davası açmıştı.

Mersin Yaşam’da yer alan habere göre Mersin’de Oktay Avcu isimli bir yurttaş da Erdoğan hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık dilekçedeki bazı ifadeler nedeniyle Avcu’yu apar topar gözaltına aldırdı.

Geceyi gözaltında geçiren Avcu, sabah saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Savcılık tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, vatandaşın adli kontrol ve konutunu terk etmemek şartıyla serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Avcu’ya elektronik kelepçe takılacak ve dava süreci bitene kadar evinden ayrılamayacak.