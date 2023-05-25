Uğur: Kılıçdaroğlu’nda sinir bozucu bir sakinlik vardı

Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur, Babala TV’deki ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun performansını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nda ‘sinir bozucu bir sakinlik’ olduğunu söyleyedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV’de rekor kırdı. (YouTube)

Uğur, Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bu programın 1 saatte 4 milyon izlenerek rekor kırdığını da kaydetti.

Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınında konuşan Uğur, şunları kaydetti:

*Diğer konuklarımız elbette çok heyecanlılardı. Heyecan bir şekilde gözlerinden okunuyordu ancak Kemal beyde sinir bozucu bir sakinlik vardı. Salon yükselse de alçalsa da…

*Sahneyi idare eden adam sorular sorulsun diye gelse bile o tansiyonu gözlemler ve vücut diline yansıtır. Kemal bey inanılmaz stabildi…

*Belli ki, ‘Bana çok şey sorulacak’ dedi, internette dönüp dolaşan birçok soru ve ithamlar var kendisiyle ilgili. Bunların farkındaydı, ekibini tebrik ediyorum iyi okumuşlar…

*Birçok insan, sosyal medyada ‘Bunu soramazsınız, hadi bakalım sorun…’ 20 madde Kemal Kılıçdaroğlu’na soru hazırladılar.

*Kemal bey, gündemde olan başlıkların farkındaydı. İyi çalışmışlar, iyi yanıtlar verdiler bence. Sakin bir programdı.

Rekor kırdı

*Büyük rekor sayın Muharrem İnce’deydi, 1 saatte 1,5 milyon izlenmişti. Dün bu video 1 saatte 4 milyon olmuştu. Şu anda 20 milyona yaklaşmış durumda ama orada 10 milyon olarak gözüküyor. Bu büyük bir rekor oldu.

*Evet 20 milyon izlendi ama insanlar oturup gruplar halinde izlemişler, evde televizyona bağlayıp ailecek izlemişler. Akıllıca büyük bir kumar oynadılar (muhalefet).

‘2 puanı sakinlikten kırdım’

*(‘Performans olarak Kemal beye 10 üzerinden kaç puan verirdin’ sorusu üzerine) Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. O 2 puanı çok sakin olduğu için kırdım. Ben o empatiyi kuramadığım için o 2’yi kırdım.

*(‘Heyecanlı mı olmalıydı’ sorusu üzerine) Hayır, bence müthişti. İnsanlar tatmin olmuş, soruları anlamış…Ben olamazdım. Kıskandığım için kırdım o 2 puanı.

*Kıskandım, çünkü benim de bazı sorular üzerine gözüm dönüyor. Ama (Kemal Klııçdaroğlu) sorulara sakinlikle cevap verdi. Mesela birçok siyasi parti temsilci bunu yapamadı.