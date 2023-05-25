‘Cumhur elemanı’ Sinan Oğan’dan sığınmacı mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘adeta cumhur ittifakının bir elemanı gibi’ olarak tanımladığı Sinan Oğan, “Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da sığınmacıların güvenle dönmelerini sağlıyor” dedi.

Oğan ayrıca, ‘ilkeler bazında’ cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını savunarak “Hani pazarlıkçıydık” diye sordu.

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Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Oğan, özellikle göçmenler konusunda iktidarı eleştirmekle öne çıkıyordu. İttifakın, temel politikası bunun üzerine kuruluydu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan’ın ‘adeta cumhur ittifakının bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda’ olduğunu söylemişti.

Erdoğan’ı destekledikten sonra TRT kapıları kendisine açılan Oğan, bu defa iktidarın göçmen politikasını övdü.

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını hatırlatan Oğan, şunları dedi: “Orada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay’ı da tehdit ediyor. Türkiye’nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır.

Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor. Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı.”

Oğan ayrıca millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu’nun kendisini kazanmaya ikna edemediğini söyledi.

HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteğine de değinen Oğan, “HDP bugün itibariyle Kılıçdaroğlu’na desteğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kemal bey hem benim adayım olacak hem HDP’nin adayı olacak. Benim HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı” dedi.

İlk turda Erdoğan için çalıştığına ilişkin iddiaları hatırlatan Oğan, Erdoğan’a ilkeler bazında destek sunduğunu savunarak, “Hani pazarlıkçıydık” diye sordu.