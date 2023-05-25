Sinan Oğan’a TRT’nin kapısı Erdoğan’ı destekleyince açıldı

İkinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, TRT’de bir programa çağrıldı. Oğan daha önce kendisine yer vermediği için TRT’yi protesto etmişti.

Sinan Oğan TRT yayınına katılıyor. (AA)

Vergilerimizle finanse edilen ve kanunen toplumun her kesimine ve siyasi figürlere eşit mesafede durması gereken TRT’nin seçimin ilk turu öncesi Erdoğan’a 32 saat, Kemal Kılıçdaroğlu’naysa yalnızca 32 dakika zaman ayırmıştı. Kılıçdaroğlu, yasa gereği verilen propaganda konuşmaları dışında TRT’nin herhangi bir programına çıkamamıştı.

İlk tura ata ittifakının adayı olarak giren Sinan Oğan da seçimden önce TRT önüne otobüsüyle giderek protesto etmişti.

25 Nisan’da Ankara’daki TRT Genel Müdürlüğü önüne giden Oğan, şunları söylemişti: “Bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. RTÜK Kanunu’nu hiçe sayan, TRT Kanunu’nu hiçe sayan, TRT’yi keyfi bir şekilde yöneten, sabah akşam cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği halde cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı göstermeyen TRT ekranlarında şimdi seçim çalışmalarımı anlatacağım.”

İkinci turda Erdoğan’ı desteklediğini açıklamasından sonra Oğan’a TRT kapıları sonuna kadar açıldı. Oğan, Twitter’daki açıklamasında 22:30’da TRT’ye konuk olacağını duyurdu.