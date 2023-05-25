Soylu kendisini protesto edenlere sataştı: Oh, ohh!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği İstanbul Gazi Mahallesi’nde protesto edildi. Polisin Soylu’ya tepki gösteren yurttaşları gözaltına aldığı bildirildi.

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul’da Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için çalışma yürüten Soylu protesto edildi.

Evrensel’de yer alan ve sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde Soylu’nun mahalleden geçişi sırasında muhalefeti ‘terörle’ ilişkilendiren suçlamalarda bulundu.

LGBTİ+’ları de hedef gösteren Soylu, zafer işaretiyle karşılık verenleri ‘terör örgütü propagandası’ yapmakla suçladı.

Gazi Mahallesi’ne ancak yüzlerce polis eşliğinde gidebilen @suleymansoylu, kendisini yuhalayarak tepki gösterenlere “CHP-PKK ile iç içe girmişsiniz. Yzıklar olsun size, Kandil’e evet dediniz” diyerek halkı kışkırtıp sonra da gözaltına aldırdı. https://t.co/finOOlZvXS pic.twitter.com/2AYUBfNAyq — ahmet şık (@sahmetsahmet) May 25, 2023

Soylu, tepki gösteren halka “Aferin, CHP’lilere de aferin. Terör örgütleriyle bir arada olduğunuzu gösterdiniz. Nasıl CHP bu, PKK’yla kol kola girmişsiniz” sözleriyle sataştı. Soylu’nun ayrıca “Ohhhh, ohhh” dediği duyuldu.

Süleyman Soylu Gazi Mahallesi’nde protesto edilmiş. pic.twitter.com/bNtbsw1CNk — Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) May 25, 2023

Ayrıca Eski Karakol bölgesinden Şair Abay Lisesi’ne kadar olan güzergahta Soylu’yu protesto eden yurttaşlar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Arbede sırasında gözaltına alınanların olduğu bildirildi.