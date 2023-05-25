Yurt dışı portföy yatırımları rekor seviyede

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı portföy yatırımları 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 3,5 milyar dolar oldu. Bu, son 17 yılın en yüksek seviyesi.

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Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre yurt içi yerleşiklerin yurt dışı portföy yatırımları 2023’ün ilk çeyreğinde son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin yurt dışı portföy yatırımlarının toplamı 3 milyar 471 milyon dolar oldu. Bu, 2006’nın son çeyreğinde görülen 3,1 milyar dolardan beri görülen en yüksek seviye.

Bu yılın ilk çeyreğindeki yatırımlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 52,3, son çeyreğe göre yüzde 26 arttı.

Ekonomim’e konuşan uzmanlara göre yurt dışındaki yatırım ürünlerine ilginin artması, MB’nin yurt dışına döviz çıkarmaya getirdiği zorluklar ve parasını TL’de tutmak istemeyenlerle döviz geliri elde etmek isteyenler artışta etkili oldu.

Bankacılık sektörü kaynakları da yurt içinde döviz geliri elde etme olanağının ‘döviz mevduatlarında azalmanın teşvik edilmesiyle’ kısıtlandığını ve kur korumalı mevduat (KM) dışında yol kalmadığını söyledi. Bu nedenle vatandaşlar döviz geliri elde etmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için hisse senedi ve tahvil yatırımlarına yöneldi.