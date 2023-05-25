Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 900 bin sınırını da aştı.

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Yurt dışında ilk turda oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. Birinci turda 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullanmıştı. Oyların yüzde 57,47’sini cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57’sini millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

Dün birinci turda kullanılan oy sayısı aşılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre saat 20.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 902 bin 417 oldu.

Gümrüklerde halen devam eden oy kullanma işlemi, yurt dışı temsilciliklerde dün sona ermişti.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.