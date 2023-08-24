Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 24 Ağustos 2023

Merkez Bankası’ndan 750 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.

Faiz kararı sonrası Şimşek’ten ‘kararlılık’ mesajı

Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrası dolar/TL sert düştü

Akşener’in hedefi hem iktidara hem muhalefete alternatif olmak

Britanya’ya göre Prigojin’in uçağını Putin’in emriyle FSB düşürdü

BBC’ye konuşan Britanyalı makamlara göre Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ölümünün arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var.


İki doktor annesinden Bakan Koca’ya çağrı: Şiddete karşı tedbir alın artık!

Orman bakanı: Çanakkale’de yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcular otobüslere ücretsiz binmeye devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş ve üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul’u etkilemediğini bildirdi.

Üç emniyet personeli, kadınlara taciz ve saldırıdan gözaltına alındı

Ankara’da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden üç emniyet personeli gözaltına alındı.

ABD’li büyükelçi, radyoaktif suyun boşaltıldığı Fukuşima’dan balık yiyecek

ABD’nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, bugün radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlanan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nin yakınlarındaki kenti 31 Ağustos’ta ziyaret edeceğini ve boşaltma kararına desteğini göstermek için orada balık yiyeceğini bildirdi.

SON HABERLER

Erdoğan: Kılıçdaroğlu onurluca çekilmeyi bilmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti.”

Akşam Postası / 24 Ağustos 2023

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