İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcular otobüslere ücretsiz binmeye devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş ve üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul’u etkilemediğini bildirdi.

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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, özel halk otobüslerinde 15 Ekim 2023’ten sonra ücretsiz binişlerin iptal edileceğini açıklamıştı.

İBB’nin açıklamasına göre birliğin bu kararı İstanbul‘daki toplu ulaşımda uygulanmayacak.

İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını etkileyecek herhangi bir değişiklik kararı almadığını duyurdu.

İBB‘nin yazılı açıklamasında şunlar yazıldı:

*İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri’ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son üç yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira sübvansiyon sağlandı.

*İBB tarafından üç yıl önce üstlenilen maliyet yükü sayesinde, toplu ulaşım hizmetinin devamlılığı sağlandı. Bugün tüm Türkiye genelinde karşılaşılan sorun da proaktif bir yaklaşımla bertaraf edilmiş oldu.