Erdoğan: Kılıçdaroğlu onurluca çekilmeyi bilmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti.”

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, AKP’nin 22’nci kuruluş yıldönümü programında konuştu. Erdoğan’ın ATO Congresium’da düzenlenen programdaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*AK Parti’nin umutsuzluğun belirsizliğin karabasan gibi çöktüğü Türkiye’ye adeta güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Milletimizin bize ve partimize güven duymuştur. AK Parti ve AK Partili kadrolar da bu güvene hiçbir zaman gölge düşürmemiştir.

*Milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yılda 17 kez bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın sandığın meşruiyetini sorgulamasının bedelini ödediler.

*Her seçim sonrasında içlerindeki sandık nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, eski çamlar bardak oluyor ama CHP’nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin hazımsızlığında zerre kadar değişme olmuyor. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti. Hala milletten özür dilemiyor, kendi hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP’li oligarkların bu pişkinlikleri en fazla gazinin hürmetine CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır.

*Seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye’nin tüm zenginliklerine, tüm renklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti’dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan her vatandaşımıza, kalbimiz de gönlümüz de açıktır. 85 milyonun tamamına saygı duyan ve cesaretle hesap soracağınız bir parti ve ittifak arıyorsunuz gelin AK Parti ve cumhur ittifakına katılın.