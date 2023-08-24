Fenerbahçe geriden geldi, büyük avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda’nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Ülker Stadı’nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 20’inci dakikada Ugalde’nin golüyle yenik duruma düştü.

Golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 33’üncü dakikada Sebastian Szymanski’nin ortasında Oosterwolde’nin kafa golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakibi yarı sahasına hapsederken, 43’üncü dakikada Twente 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 60’ncı dakikada öne geçti. Bright Osayi-Samuel’in pasında Sebastian Szymanski, topu ağlara gönderdi.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62’nci dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında İrfan Can Kahveci’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 74’üncü dakikada Dzeko’nun pasında yine İrfan Can Kahveci’yle golü buldu ve skoru 4-1 yaptı.

Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel’in yerde kalmasıyla kazandığı penaltıda Dusan Tadic’in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.