Faiz kararı sonrası Şimşek’ten ‘kararlılık’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 750 baz puanlık faiz artışı sonrası Twitter’dan ‘kararlılık’ mesajı paylaştı.

Mehmet Simsek. (AA)

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı. Faiz artırımı öncesi 27,20’de olan dolar/TL kuru karar sonrası (saat:14:20) 26,66’ya kadar düştü. Bu kararı çok sayıda ekonomist de doğru buldu.

Karar’dan sonra Twitter’dan mesaj paylaşan Şimşek de şunları yazdı: “Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…”

Kararlıyız!



Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

MB de son iki toplantıda faizi artırırken ekonomistler bu artışı yetersiz ve eksik bulmuştu. Bugünkü faiz artırımıysa beklentinin üzerinde kaydedildi.