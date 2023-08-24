Çoğu ekonomist faiz kararını doğru buldu

USDTRY 26,68



"Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek"

Artık bu cümle çok daha inandırıcı



Doğru hamle ve doğru metinle…