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Yaramazlara biraz batar!

Çoğu ekonomist faiz kararını doğru buldu

Çoğu ekonomist, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25’e yükseltmesini ‘doğru’ buldu.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı. Faiz artırımı öncesi 27,20’de olan dolar/TL kuru karar sonrası (saat:14:20) 26,66’ya düştü


Bankanın faiz kararını çoğu ekonomist doğru bulurken; bazıları da ‘yapısal reformların’ da hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda geçen ay atanan MB başkan yardımcılarının etkili olduğu belirtildi.

Ekonomistlerin Twitter’dan paylaştığı yorumların bazıları şöyle:

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