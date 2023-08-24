Çoğu ekonomist faiz kararını doğru buldu

Çoğu ekonomist, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25’e yükseltmesini ‘doğru’ buldu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı. Faiz artırımı öncesi 27,20’de olan dolar/TL kuru karar sonrası (saat:14:20) 26,66’ya düştü.
Bankanın faiz kararını çoğu ekonomist doğru bulurken; bazıları da ‘yapısal reformların’ da hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Aynı zamanda geçen ay atanan MB başkan yardımcılarının etkili olduğu belirtildi.
Ekonomistlerin Twitter’dan paylaştığı yorumların bazıları şöyle: