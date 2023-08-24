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Yaramazlara biraz batar!

DTÖ: Küresel ticaret otomobil talebiyle canlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteğiyle küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın DTÖ açıklamasından aktardığına göre bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendi.


Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziranda 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023’ün ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

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