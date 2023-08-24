Orman bakanı: Çanakkale’de yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Salı saat 12.30 sıralarında Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yangına ilişkin “Yayılması durduruldu” demişti.

Bu sabah Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili aksini söylemişti: “Şu anda bunu söyleyemeyiz. Arkadaşlarım 1500 hektarlık bir alanda, geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediyorlar. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı tamamen çevrilmiş vaziyette, herhangi bir şekilde yangının ilerleme alanının önü artık kesilmiş durumda. Düne göre daha avantajlıyız. Parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi çok daha net görebileceğiz.”

Çanakkale'deki orman yangınında üçüncü gün pic.twitter.com/wDvwY8u6gm — Diken (@DikenComTr) August 24, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 97 kişinin dumandan etkilendiğini, 37 kişinin tedavisine devam edildiğini duyurmuştu.

Valilik, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirmişti.

Yerlikaya, bölgedeki dokuz köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söylemişti.