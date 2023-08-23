Çanakkale’deki orman yangını rüzgarla yeniden alevlendi

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor.

Öte yandan ekipler, yangında hasar gören elektrik ve telefon direklerinde hasar tespit ediyor.

Bazı yerleşim yerleri daha boşaltılacak

Valilik, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki dokuz köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söylemişti.

95 kişi etkilendi

Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınından 95 kişinin etkilendiğini, hastanede durumu ciddi olan hasta olmadığını söyledi.