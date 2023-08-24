Akşener’in hedefi hem iktidara hem muhalefete alternatif olmak

ALTAN SANCAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’taki açıklaması beklenirken, İYİ Partili isimler “Genel başkan Türk toplumuna alternatif sunacak. Hem iktidar hem de muhalefet adına” diyor.

Öte yandan partili kaynaklara göre, Akşener’in hedefinde ‘yeniden güçlü ve kapsayıcı parti’ olma iddiasını ortaya koymak var.

İYİ Parti 3’üncü olağan kurultayından (AA)

Genel seçimlerinin ardından muhalefetteki tartışmaların sürdüğü partilerden biri de İYİ Parti. Kurultay sürecini seçimler öncesi başlatan parti yönetimi, seçimlerin hemen ardından da büyük kurultayını düzenledi.

Hazirandaki kurultayda Akşener “CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır” demiş ve parti içi muhalefete de “Bundan sonra partimize sosyal medyada, orada burada zarar veren herkes hakkında gereğini ben yapacağım” mesajını göndermişti.

Akşener, çalışmaya çekildi

Akşener’in partisinin kurumsallaşması konusunda ‘hassas’ olduğunu belirten çalışma arkadaşlarına göre, kurultay konuşması bunun ilk adımıydı. Partililer Akşener’in o günden itibaren yalnızca ‘gerekli mesajları vermek üzere’ yayınlara çıktığını, bunun dışındaki süreçte partinin önemli isimlerini dinlediğini ve çalışmaya çekildiğini belirtiyor.

Partililere göre Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’daki açıklaması ‘kurumsallaşma sürecini büyük oranda tamamlayan İYİ Parti’nin konumlandırılmasına’ dair olacak.

‘Cumhuriyetin ve milletimizin değerlerine vurgu yapılacak‘

Partililer, Akşener’in uzun süredir devam eden sessizliğine dikkat çekerek şunları diyor: “Genel başkanımız Türkiye’de arayış içinde olan muhalif seçmene ve ‘el mahkûm’ diyerek iktidara oy veren seçmene de mesaj verecek. Genel başkan Türk toplumuna alternatif sunacak. Hem iktidar hem de muhalefet adına.”

O gün orada cumhuriyetin ve milletimizin değerlerine vurgu yapılacak, ortak ve birleştirici değerlerimizin bunlar olduğu herkes tarafından bir kez daha anlaşılacak. 26 Ağustos’tan itibaren değerlerimiz ile sorunu olmayan herkes de liyakat ile partimizde siyaset yapabileceğini görecek. Genel başkanın ayrıştırıcı konuşacağını, sert konuşacağını iddia edenler var. O gün gerekli olan sert mesajlar değerlerimizin düşmanlarına verilecek ve partimiz bir mücadele hattı ortaya koyacak.”

Öte yandan Akşener’in 26 Ağustos’taki açıklamasının ardından bir süredir sessizliğini koruyan partideki bazı önemli isimlerin de konuşacağı belirtiliyor.