Akşener: CHP’den 15 vekil istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır

Partisinin üçüncü olağan kongresinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi.

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İYİ Parti‘nin olağan kongresinde konuşan Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Milletin iradesine göre değil kendi keyfine, kendi egosuna, kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye heveslenen nobranların, sahtekarların tezgahlarını bozduk. Milletimizin sesine kulak vermek için il il gezdik. Sosyalleşmek için gezmedik. Kapıları çalarak, milletimizin derdini dinleyerek, sosyalleşip dedikodu etmek için değil, milletimizin sesini dinlemek için dükkanları, evleri dolaştık.

*İYİ Parti, dengesi bozulan siyasetin su terazisidir. İki yumruk arasında sıkıştırılan milletimiz için yaşam odasıdır. Kişisel ihtiraslara mahkum edilen milletimiz için çıkış kapısıdır.

‘Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!’

*Milletimizi geçmişin kavgalarına hapsetmeye çalışanların karşısında İyi Parti bugündür, yarındır, zengin bir Türkiye’dir. Cesaret kemerini kuşanan vatan sevdalılarıdır. İftiracıların, ahlaksızların, egosantriklerin değil, Türkiye için ölümü göze alan cesurların partisidir.

*Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Ama affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız! Biz bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik. Zengin olmak için de gelmedik. Bunu hayal edenler kapı dışarı. Biz bugünlere kendi ikballerimiz için de gelmedik.

‘Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım’

*Sandığa gelmeden, parti içindeki sandıklardan konuşalım. Ben parti kurulduktan, genel başkan seçildikten itibaren demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. Önce kurultayda blok liste yaptım, itiraz ettiniz. Sonra, hiç insan işaret etmeden, çarşaf liste yaptım. Anahtar listeler çıktı, seçilemeyenler su koyverdi, itiraz etti. Anladım ki o gün, benim görevim insan seçtirmekmiş! Benim başka bir hakkım, hukukum yokmuş. 20 Eylül 2020’de döndüm, 100 kişilik başka insanların da aday olabileceği bir yarı çarşaf yaptım, onda da kimseyi mutlu edemedim. Ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz!

*Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki. Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin!

’15 vekil işi Ömer Seyfettin’in diyetine döndü’

*Altılı masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

*Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık! 15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in diyetine döndü bu iş.

*Kılıçdaroğlu’na randevu aldım gittim. İki parti seçimlere girmeyi teklif ettik ve sonuçta bir başarı ortaya çıktı. Beni en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz: “İstanbul’un seçimini İYİ Parti değil, HDP kazandırdı.”

*(Salondaki yuhalamalara) Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra! Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek.

‘Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum’

*Seçim kaybedildi, pek çok sebep sayılabilir. Önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Ben uzun zamandır konuşmadım, izledim. Önce Kılıçdaroğlu üzerine yürüdüler, kanaat önderleri, elitler… Baktılar ipin ucu kaçtı, bunu dengelemek lazım, birdenbire Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamış o yüzden kaybedilmiş seçim.

*45 ilde, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Şehirlerde vekil adaylarımız bir oy Meral’e bir oy Kemal’e diye oy istediler. Bütün bunlara bakınca insafınız kurusun derler. Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı “İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir” dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.

‘Biz bu ateşten gömleği giymeye alışkınız’

*Önümüzde dikenli, çetin bir yol var. Kimse merak etmesin. Biz bu ateşten gömleği giymeye alışkınız. Siyaseti ikbal kaynağı görmediğimiz için milletimizin yolunda dimdik yürümekten gocunmayız. Bizi bu yoldan döndürmek isteyenler olabilir.

*Onların bizden alıp götüreceği sadece tozdur. Güneşi örnek alırız, batmaktan korkmayız, doğmaktan bıkmayız! Sahip olduğumuz güç, millete inanmanın eseridir. İnanç varsa imkan da var diyen atalarımızın şiarıyla eğilmeyiz, bükülmeyiz, vazgeçmeyiz.