İYİ Parti 3’üncü Olağan Kurultayı başladı

İYİ Parti 3’üncü Olağan Kurultayı, genel başkan Meral Akşener’in ATO Congresium’a gelmesiyle başladı.

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Kurultayda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu divan başkanlığına, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kadriye Ünler de başkan yardımcılığına seçildi.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu.

‘Rotamız net pusulamız millet’

“Rotamız net pusulamız millet” sloganıyla düzenlenen kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de seçilecek.

Salondaki platforma kurulan büyük ekrana Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Akşener’in portresi yansıtıldı.

Bu arada Genel Sekreter Poyraz, kurultayın 1070 delegenin katılımıyla çalışmalarına başladığını bildirdi.

Rotamız Net Pusulamız Millet! https://t.co/qM8HNMSBNu — Meral Akşener (@meral_aksener) June 24, 2023

Tüzük değişmeyecek

Kurultayda, parti tüzüğünde de genel başkanın görev süresini uzatmaya ilişkin değişiklik planlanıyordu. Ancak tüzük değişikliğinden vazgeçildiği belirtildi.

Ortak Akıl Platformu: Aday çıkarmayacağız ama tüm taleplerimiz saklı

Genel başkanlık için henüz Akşener’den başka bir aday çıkmadı. Parti içi muhalefetin kurduğu Ortak Akıl Platformu, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Ancak platform, partinin kuruluş felsefesine geri dönmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Kurultay sonrası Akşener’in yerel seçimler için il gezilerine başlaması planlanıyor.