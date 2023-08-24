Beşiktaş Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmak için Dinamo Kiev’le play-off mücadelesi veren Beşiktaş ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı.
Ukrayna’daki savaş nedeniyle maç Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynandı.
40’ıncı dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.
60’ncı dakikada Dinamo Kiev’in beraberlik golü geldi. Karavaev’in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
64’üncü dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy’in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2
90+4. dakikada Beşiktaş’ın üçüncü golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.