Norveç de Ukrayna’ya F-16 gönderecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları hibe edecekleri yönündeki haberleri doğruladı.

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Hollanda ve Danimarka’nın ardından Norveç de Ukrayna’ya F-16 tipi savaş uçakları hibe edeceğini duyurdu.

DW Türkçe’nin haberine göre resmi ziyaret amacıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Norveç Başbakanı Jonas Gahr, buradaki basın toplantısında, medyada yer alan ilgili haberlerin doğru olduğunu, ‘uygun bir zamanda’ Ukrayna’ya ne zaman ve kaç adet F-16 hibe edileceğine dair açıklamaların yapılacağını bildirdi.

Norveç haber ajansı Norsk Telegrambyra’nin (NTB) Başbakan Gahr’ın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Oslo, Ukrayna’ya 5 ila 10 arasında F-16 hibe etmeyi planlıyor.

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Norveç Ukrayna’ya, Iris-T tipi uçaksavar sistemleriyle mayın temizleme araçları hibe etmeye ve kış aylarında doğal gaz ve elektrik ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 130 milyon euro çapında bir yardım paketi sunmaya hazırlanıyor.

ABD, önceki haftalarda Danimarka ve Hollanda’nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini duyurmuştu.