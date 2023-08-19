ABD onayladı: Danimarka ve Hollanda Ukrayna’ya F-16 gönderecek

ABD, Danimarka ve Hollanda’nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre karar, bir senedir savaş uçağı talep eden Ukrayna’da memnuniyetle karşılandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ABD’nin kararının ‘muhteşem haber’ olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Danimarka ve Hollanda’ya çok amaçlı F-16 savaş uçaklarının transferi için yasal güvencelerin verildiğini belirtti.

Sözcü bunun ilk pilot ekibi eğitimlerini tamamlar tamamlamaz gerçekleşeceğini söyledi. Ancak, Rusya’nın havadaki hakimiyetini kırmaya çalışan Kiev’in F-16’ları kullanmaya başlamasının aylar alacağı tahmin ediliyor.

Hollanda’nın 24 kadar işler haldeki F-16’sını hizmet dışı bırakarak, bunları daha gelişmiş uçaklarla değiştirmek istediği biliniyor.

Danimarka da yaklaşık 30 uçaklık F-16 filosunu iyileştirmeyi planlıyor. ABD ve müttefikleri daha önce Ukrayna’ya F-16 gönderilmesini, Rusya ile gerilimin daha da artmasını önlemek için, ‘ihtimal dışı’ bırakmıştı.