Britanya’ya göre Prigojin’in uçağını Putin’in emriyle FSB düşürdü

BBC’ye konuşan Britanyalı makamlara göre Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ölümünün arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner lideri Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı.
Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.
BBC’nin Britanya makamlarına dayandırdığı habere göre uçak, Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldü.
Haberde, FSB’nin Putin’e bağlılığının tartışılmaz seviyede olduğu belirtilerek servisin Rus muhalif Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi olayında da parmağının bulunduğuna işaret edildi.