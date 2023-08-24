Putin, Prigojin için başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşen özel uçakta hayatını kaybeden Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin ve diğer yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner lideri Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

BBC Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın, Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.

İddiaların odağındaki Putin’den ilk açıklama geldi. AA’da yer alan habere göre Putin hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Prigojin için “Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” diyen Putin, “Soruşturma Komitesi ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek” dedi.