Üç emniyet personeli, kadınlara taciz ve saldırıdan gözaltına alındı

Ankara’da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden üç emniyet personeli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan kişiyi derhal gözaltına almıştır.

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir.”