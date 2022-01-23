Akşam Postası / 23 Ocak 2022

Gazeteci Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakim kıdemsizmiş; Kavala’yı da tutuklamış

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Gazeteci Sedef Kabaş’ı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklayan İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem Ertem’in Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) belirlediği dört yıllık kıdem şartını taşımadığı ve iş insanı Osman Kavala’yı ‘casusluk’tan tutuklayan hakim olduğu ortaya çıktı.

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