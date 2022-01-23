CHP’den kanun teklifi: ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ maddesi TCK’dan kaldırılsın

CHP, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

AA’nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen 299’uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, 299’uncu maddenin, ‘tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan’ cumhurbaşkanları için tasarlandığı ifade edildi.

160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açıldı

Gerekçede, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12 bin 881 kişinin mahkum edilmesinin, 299’uncu maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunuldu.

‘Cadı avı simgesi…’

Kanun teklifinin gerekçesinde şunlar kaydedildi: “Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur.

Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır.”