2021’in en popüler bebek isimleri: Yusuf ve Zeynep zirvede

Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya gelirken, erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

Fotoğraf: AA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl dünyaya gelen 7 bin 134 yeni doğan bebeğe ‘Yusuf’ adı verildi.

6 bin 304 ile Alparslan ikinci olurken, 5 bin 777 ile Miraç üçüncü sırada. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf izliyor.

Kız bebeklerde ise Zeynep açık ara önde.

Geçen yıl Zeynep ismi toplam 10 bin 130 bebeğe verildi. 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde bu üç ismi sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.