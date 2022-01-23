Eşi rahatsız olan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun devreye girmesiyle tayin edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin rahatsızlığı sonrası üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin isteyen ancak talebi yerine getirilmeyen kişinin sorununu çözdü.

AA’nın KDK’nın açıklamasından aktardığına göre bir üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan başvurucu, arteriovenöz malformasyon hastalığı nedeniyle eşinin beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, üçüncü basamak bir hastanenin bulunduğu yere tayin olmayı talep etti.

Sağlık durumunu belgelendiren heyet raporu bulunmasına rağmen tayin istemi ilgili kurumlarca gerçekleştirilmeyen kişi, KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, ilgili kurumlarla başvurucunun sorununun çözülmesi için görüşmeler yaptı ve başvurucu tayin edildi.