Gıda sektörü temsilcileri uyardı: Elektrik kesintileri fiyatları artırabilir

Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde üç gün süreyle uygulanacak elektrik kesintisi, gıda üretimini tehdit ederken fiyatları da artırabilir. Sektör temsilcileri, gıda üreticilerinin kesintilerden muaf tutulmasını istiyor.

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İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arıza nedeniyle doğal gaz kısıntısı uygulaması gündemdeyken, elektrik kesintisiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, yarın saat 00:00’dan itibaren Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağı duyurdu. Bu durum, ülke sanayi üretiminin en az üç gün süreyle tamamen durması anlamına geliyor.

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, enerji kesintisinin gıda sanayisine uygulanması durumunda ciddi bir gıda güvenliği riski doğacağını ve gıda sanayiinde telafi edilemez ekonomik kayıpların oluşacağını söyledi.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’a konuşan Akdağ, “Gıda sanayisi, doğalgaz ve elektrik kesintilerinden muaf tutulmalı” dedi.

Akdağ’ın değerlendirmeleri şöyle: “Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır.

Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi enerji kesintilerine tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır.

Pandemi sürecinde gıda sektörü çalışmasına devam etmesine olanak sağlayan muafiyetler sayesinde rafların boş kalmamasını sağlayarak önemli bir sınavdan takdirle geçmiştir. Bugün de benzeri bir muafiyetle gıda güvencesini sağlayabilmeliyiz.”