Araştırma: Her 10 kişiden yedisi emeklilere yapılan zammı az buldu

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden yedisi emeklilere yapılan yüzde 25’lik maaş zammı az buldu.

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre sadece yaklaşık yüzde 6’lık bir azınlık maaş zammını ‘beklediklerinden yüksek’ bulurken, “Beklediğimiz oranda bir zamdı” diyenlerin oranı yaklaşık yüzde 20.

AKP seçmeninin yüzde 44,8’i; MHP seçmeninin ise yüzde 75,7’lik ezici çoğunluğu zammı az buldu.

Bu oran CHP seçmeninde yüzde 91,1, İYİ Parti seçmeninde yüzde 84, HDP seçmeninde ise yüzde 87,8 olarak kaydedildi.

Sencar, verilerle ilgili, “Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi” ifadelerini kullandı.