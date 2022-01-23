Kar yağışı nedeniyle birçok ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarına izin

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kentte hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.
Karaman
Karaman’da kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar üç gün süreyle izinli olacak.
Karaman Valiliği’nin açıklamasında devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak’tan itibaren üç gün idari izin verildiği belirtildi.
Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak’tan itibaren üç gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.
Erzincan
Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.
Tunceli
Tunceli Valiliği kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24 Ocak pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Konya
Konya’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 5 gün süreyle izinli olacak.
Niğde’de asgari personel çalıştırılacak
Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında beş gün boyunca asgari personel çalıştırılacak, esnek çalışma saatleri uygulanacak.
Kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin 24-28 Ocak tarihleri arasında beş gün boyunca idari izinli sayılmasına karar verilen toplantıda, şu kararlar alındı: “Bu tarihler arasında kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen iş ve işlemlerin kesintisiz devamı sağlanarak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılmasına ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinden çalışmalarına ihtiyaç duyulanların bu uygulamadan istisna tutulmasına karar verilmiştir.”
Düzce
Düzce Valiliği engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli olduğunu duyurdu.
Bursa
Bursa Valisi Yakup Canbolat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele yarın idari izin verildiği bildirildi.
Kocaeli
Kocaeli Valiliği’nin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.
Sakarya
Sakarya Valiliği’nin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Malatya
Malatya Valiliği’nin açıklamasında araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırıkkale
Kırıkkale Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiğini duyurdu.
Kırşehir
Kırşehir’de hamile ve engelli kamu görevlilerinin üç gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta, hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine bir gün idari izin verildi.
Sivas
Sivas’ta engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına iki gün idari izin verildiği bildirildi.
Nevşehir
Nevşehir’de engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi.
Kilis
Kilis’te engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu personeli üç gün idari izinli sayılacak.
Zonguldak
Zonguldak’ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi.
Gaziantep
Gaziantep’te yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine beş gün idari izin verildi.
Bilecik
Bilecik’te kamuda çalışan engelli ve hamileler iki gün idari izinli sayılacak.
Eskişehir
Eskişehir’de kamuda çalışan engelli ve hamileler bir gün idari izinli sayılacak.
Denizli
Denizli’de kamuda çalışan engelli ve hamileler, yarın idari izinli sayılacak.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlileri beş gün idari izinli sayılacak.
Aksaray
Aksaray’da kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.
Yozgat
Yozgat’ta engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak.