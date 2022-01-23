Kar yağışı nedeniyle birçok ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarına izin

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kentte hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi.

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İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Karaman

Karaman’da kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar üç gün süreyle izinli olacak.

Karaman Valiliği’nin açıklamasında devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak’tan itibaren üç gün idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak’tan itibaren üç gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.

Tunceli

Tunceli Valiliği kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24 Ocak pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya

Konya’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 5 gün süreyle izinli olacak.

Niğde’de asgari personel çalıştırılacak

Niğde’de kamu kurum ve kuruluşlarında beş gün boyunca asgari personel çalıştırılacak, esnek çalışma saatleri uygulanacak.

Kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin 24-28 Ocak tarihleri arasında beş gün boyunca idari izinli sayılmasına karar verilen toplantıda, şu kararlar alındı: “Bu tarihler arasında kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen iş ve işlemlerin kesintisiz devamı sağlanarak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılmasına ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinden çalışmalarına ihtiyaç duyulanların bu uygulamadan istisna tutulmasına karar verilmiştir.”

Düzce

Düzce Valiliği engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli olduğunu duyurdu.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele yarın idari izin verildiği bildirildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği’nin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.

Sakarya

Sakarya Valiliği’nin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya

Malatya Valiliği’nin açıklamasında araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiğini duyurdu.

Kırşehir

Kırşehir’de hamile ve engelli kamu görevlilerinin üç gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta, hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine bir gün idari izin verildi.

Sivas

Sivas’ta engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Nevşehir

Nevşehir’de engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi.

Kilis

Kilis’te engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu personeli üç gün idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak’ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi.

Gaziantep

Gaziantep’te yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine beş gün idari izin verildi.

Bilecik

Bilecik’te kamuda çalışan engelli ve hamileler iki gün idari izinli sayılacak.

Eskişehir

Eskişehir’de kamuda çalışan engelli ve hamileler bir gün idari izinli sayılacak.

Denizli

Denizli’de kamuda çalışan engelli ve hamileler, yarın idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlileri beş gün idari izinli sayılacak.

Aksaray

Aksaray’da kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Yozgat

Yozgat’ta engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak.