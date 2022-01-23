Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için üç günlük yoğun kar yağışı uyarısı yaptım.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.


İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının üç gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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