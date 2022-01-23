Anadolu Otoyolu’nda 30 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
AA’nın haberine göre otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve TIR’ların da olduğu araçlar kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam eden Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı.