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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da, Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait, Çerkezköy’den Aydın’a giden yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.


Kaza mahalline çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Otobüste 20’nin üzerinde yolcu olduğu belirtildi.

Tokat’ta da kaza

Tokat’ın Erbaa ilçesinde de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Erzurum’a giden 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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