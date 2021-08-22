Akşam Postası / 22 Ağustos 2021

KADES işe yaramıyor mu: Silahlı adamın kaçırdığı kadın yaşadıklarını anlattı

İki yıl önce evlendiği adam tarafından silah zoruyla araca bindirilerek götürülen kadın olay sırasında acil müdahale uygulaması Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istedi. Ancak yardım talebi işe yaramadığı gibi, darp ve tehdit suçlamasıyla şikayetçi olduğu Alper Tasalı serbest bırakıldı.

Doçentten mutasyon uyarısı: Delta görmez olduk, yüzde 70’i şüpheli varyant

Hastanelerde ek Covid-19 servislerinin açıldığı Rize’de Covid-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı İl Koordinatörü Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek’ten endişelendiren açıklama geldi: “Yüzde 60-70 elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. İleriki süreçte başka mutasyonları konuşuyor olacağız.”

Biyolog, yanan bölgelerden bildirdi: Bakın ormanlara dokunulmadığında neler oluyor

Fotoğraf: Yasin İlemin/Twitter

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, Muğla’daki yanan alanlarda bazı maki türlerinin tekrar toprak altından yeşermeye başladığını müjdeledi.

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü: ‘DSİ ve belediye hiç ilgilenmiyor’

Fotoğraf: DHA

Edirne’deki Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi, kirlilik nedeniyle yosunlarla kaplandı. Nedeni ise tesis ve ev atıkları. Daha önce aynı derede balık tutabildiklerini söyleyen bölge halkı, yetkililerin derenin temizlenmesi için yapılan başvurulara kayıtsız kalmasına tepkili: ” DSİ ve belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor.”

En az 20 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi: Hepsini onay alarak yaptım

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan, apartmanın çay malzemesi üzerine inşa edildiğini kabul edip “Bu Bozkurt’ta onaylanan bir durumdu. Hepsini onay alarak yaptım. Kimse ‘Buraya yapı yapmanız uygun değil’ demedi” dedi.

Facebook’ta en çok okunan paylaşım aşı karşıtı bir yazı

Fotoğraf: AA

Facebook’ta 2021’de en çok okunan paylaşım Covid-19 aşısının ölüme sebebiyet verdiğine dair bir yazı.

ABD ilaç otoritesi uyardı: At ya da inek değilsiniz, kullanmayı kesin

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) atlar için kullanılan ivermectin ilacını Covid-19’u tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakalar üzerine uyarmak zorunda kaldı: İnek ya da at değilsiniz, kullanmayı bırakın.

Çocuğunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı

İstanbul’da bir annenin, çocuğunun cebinde fark ettiği 10 lira, tacizi ortaya çıkardı. Parayı veren ve çocukla sosyal medyadan konuşmaya çalışan kişinin ‘çocuğa taciz’ suçundan daha önce hapis yattığı ortaya çıktı.

Steve Jobs imzalı Apple kılavuzu 800 bin dolara satıldı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan bilgisayar kullanma kılavuzu açık artırmada 788 bin dolara (6,7 milyon lira) alıcı buldu.

Trabzon’da pistten çıkan uçak pide salonu olacağı alana taşındı

Fotoğraf: AA

Trabzon Havalimanı’nda 2018’de pistten çıktıktan sonra hizmet dışı kalan uçak, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet vereceği alana taşındı.

Avustralya’da Covid-19 yasaklarına tepki: Polis plastik mermiyle müdahale etti

Avustralya’da Covid-19 yasaklarına tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler izinsiz düzenlendi. Binlerce insanın katılığı protestolara polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.