Facebook’ta en çok okunan paylaşım aşı karşıtı bir yazı

Facebook’ta 2021’de en çok okunan paylaşım Covid-19 aşısının ölüme sebebiyet verdiğine dair bir yazı.

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ABD Başkan Joe Biden, daha sonradan yorumunu değiştirse de Facebook’un ‘insanları öldürdüğünü’ söyleyerek platformda Covid-19 hakkında yanlış bilgi paylaşımlarına dikkat çekmişti. Şirket, Covid-19 hakkında sahte bilgi yayan hesapları kapatsa da pandemi sürecinde mercek altında.

Sitedeki popüler içerikleri düzenli bir şekilde duyuran Facebook, yılın ilk çeyreğinde bu raporu yayınlamamıştı. Raporu aylar sonra yayınlayan Facebook, ‘sistemdeki düzeltmeler’ nedeniyle bunu geciktirdiğini söylese de eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Facebook yönetimi dün yapılan açıklamada yılın ilk çeyreğinde platform üzerindeki en popüler makalenin ‘Covid-19 aşısının tehlikeleri ve insanları öldürdüğü’ne dair bir yazı olduğunu açıkladı.

İlk olarak Sun-Sentinel ve Chicago Tribune’de yer alan makalede, Floridalı bir doktorun Covid-19 aşısı yaptırdıktan iki hafta sonrası ölmesi anlatılıyor. Buna karşılık doktorun otopsi raporunda ölümü Covid-19 aşısının tetikleyip tetiklemediğine dair net bir kanıt yok.

Makaleyi 53 milyon kişinin okuduğu açıklanırken Facebook Sözcüsü Andy Stone, “Aslında bu haber bize yanlış bilgiyi tanımlamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu makaledeki bilgiler aslında gerçek” dedi.