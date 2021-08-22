ABD ilaç otoritesi uyardı: At ya da inek değilsiniz, kullanmayı kesin

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) atlar için kullanılan ivermectin ilacını Covid-19’u tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakalar üzerine uyarmak zorunda kaldı: İnek ya da at değilsiniz, kullanmayı bırakın.

Fotoğraf: FDA

Ivermectin hayvanlarda paraziti önlemek için kullanılan bir ilaç.

ABD’nin gıda ve ilaç otoritesi söz konusu ilaçla ilgili dolaşımda olan yanlış bilgiler nedeniyle bir uyarı yayınlamak durumunda kaldığını ifade etti.

“Siz inek değilsiniz, at değilsiniz. Kullanmayı bırakın” mesajıyla FDA’in resmi Twitter hesabından paylaşılan uyarıda ilacın insan sağlığı için zararlı olabileceği açıklandı.

Bu ilaçların insanlardan çok daha büyük olan at ve inek gibi hayvanlarda kullanıldığından çok konsantre olduğunun altı çizilerek bu yüksek dolzarın insanlar için toksik olabileceği belirtildi.

FDA aşırı dozdan ivermectinin mide bulantısı, kusma, ishal, tansiyon düşüklüğü, alerjik reaksiyon, baş dönmesi, koma hatta ölüme neden olabileceğini belirtti.

Ayrıca insanlarda parazit ya da bitleri tedavi etmek için kullanılan FDA onaylı ivermectin ilacının hem dozaj hem de içerik bakımından hayvanlarınkinden farklı olduğu açıklandı.

Daire ayrıca Covid-19’u önlemede ya da tedavi etmede söz konusu ilacın herhangi bir formunu onaylamadıklarını vurgulayarak bazı ön çalışmaların devam ettiğini ancak onaylanmamış bir ilacın kullanılmasının çok tehlikeli olabileceğini ifade etti.