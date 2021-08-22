KADES işe yaramıyor mu: Silahlı adamın kaçırdığı kadın yaşadıklarını anlattı

İki yıl önce evlendiği adam tarafından silah zoruyla araca bindirilerek götürülen kadın olay sırasında acil müdahale uygulaması Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istedi. Ancak yardım talebi işe yaramadığı gibi, darp ve tehdit suçlamasıyla şikayetçi olduğu Alper Tasalı serbest bırakıldı.

2018’de uygulamaya başlanan KADES ile üç yılda 92 bin 406 olaya müdahale edildiği bildirilmişti. Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kadına şiddetle mücadelede çözüm olarak sunduğu araçlardan biri olan övgüyle söz ettiği KADES’i yaklaşık 2,5 milyon kadının indirdiği açıklanmıştı.

Fatma Yasak iki yıldır yaşadıklarını Twitter hesabından anlatarak “Bu katil adayının elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin vermeyin, lütfen sesimi duyun” sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

‘AlperTasalıTutuklansın’ etiketi binlerce kez paylaşılarak Twitter’da gündem oldu.

Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. — Fatma Yasak (@fatma_yasak1) August 21, 2021

Yasak’ın anlatımına göre, 14 Nisan 2019 tarihinde evlediği Alper Tasalı daha evliliğin ilk aylarında şiddet uygulamaya başladı. Ağustos ayında evden ayrıldığını belirten Yasak sonrasında yaşananları şu ifadelerle: “Aile evime döndüm fakat kabusum bitmedi. Telefonuma bitmek bilmeden gelen tehdit mesajları hakaretlerin ardı arkası kesilmedi. Bir şekilde kendisini aileme ve bana ben pişmanım diyerek inandırdı ve barışmaya ikna etti. Daha sonrasında o kendi annesinde bense kendi ailemle yaşadığım bir yıllık bir durumun içine düştüm.

Kendisi haftada bir iki kez ailemin evine gelerek evliliği sürdürme çabasındaydı. Bu süre içerisinde de defalarca ayrılmak için çaba gösterdim. Fakat televizyonlara çıkan kadınları öldürüp serbest kalan insanları gördükçe korktum ve hep sineye çekmeye başladım. Birgün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm. Elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şu an size bu yazıyı yazamazdım.”

Bir yıl sonra değiştiğini yeni bir ev tuttuğunu söyleyerek barışmak isteyen eşine inandığını anlatan Yasak “İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık” dedi.

Birkaç ay sonra bahanelerle kavga çıkaran Tasalı’nın yeniden şiddet uygulamaya başladığını belirten Yasak geçen ay evden ayrıldığını ve boşanma davası açtığını kaydetti: “Davayı açtıktan sonra yine devam eden tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi. 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz Toyota Corolla marka bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana ‘Arabaya bin‘ dedi. O an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve ‘Arabaya bin‘ diye tekrarladı. Ben de binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa Kades uygulaması üzerinden çağrı gönderdim.

Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı. ‘Nereye gidiyoruz‘ dediğimde Silivri’de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldüreceğini dile getirdi. O sıralarda KADES’ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için ‘İş görüşmesine gideceğim yer arıyor’ dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şu an Silivri’ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES’ten aradıklarını söylediler ben de ‘Evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz di mi’ dediğimde anladılar.

Ve benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi farketti. Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki o da buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olucagini silahı ailemin evine bırakmamizi ordan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebilicegimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik.

Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1’den akşam 8’e kadar süren bu durumun ardından bu şahsı nezarethaneye koydular. Sabah ise nöbetçi mahkemeye çıkacağını söylediler. Herkesin bildiği gibi kişiyi hürriyetinden alıkoyma bir suç iken bu işe hile şantaj ve silah girdiğinde cezası daha da artan bir suç. Fakat bugün Alper Tasalı’nın nöbetçi mahkeme tarafından TUTUKSUZ YARGILANDIĞINI öğrendim.“

Birgün’e de yaşadıklarını anlatan Yasak “Whatsapp’tan konum istediler, gönderdim, yine istediler iki farklı numaraya. Bir süre sonra mesaj geldiğini fark etti, telefonu elimden aldı. Beni telefonumdan bulmaları gerekirken konum istemelerine çok şaşırmıştım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları KADES uygulamasının ‘işe yaramazlığına’ dikkat çekerek “Zaten konuşabilecek durumda olsam polisi arar anlatırdım” diye yorum yazdı.

Kades uygulamasında çalışan 5 yaşında çocuk olsa durumu anlar, o kadar soru sormaz, konum takibini de whatsapp tan değil polis sistemi üzerinden yapardı. İnsanların can güvenliği konusunda bile liyakat dışı insanlar görev alıyor. — İbrahim (@ibrahimmllh) August 22, 2021

Bu kafes uygulaması polis beni arayıp soracaksa niye var ? Ben size bildirim gönderiyorum bu uygulama zaten bu durumlar için sen daha beni arayıp yok konum yok yok ne oldu gibisinden şeyler soruyorsunuz can gidiyor abicim can bir işinizde düzgün olsun be — EMRE (@emrecanyilmazxx) August 22, 2021